Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время встретился с родными в Колумбии: "Очень скучал"

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время увидел свою семью, которая живет в Колумбии.

Последний раз шеф-повар был на родине именно в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, но сразу же решил возвращаться в Киев.

И вот спустя почти год Эктор все же захотел увидеть близких и побывать в родной Колумбии. Трогательными кадрами встречи с семьей Хименес-Браво поделился на своей странице в Instagram.

Повар поделился видео, на котором его мама и вся семья приехали встретить его в аэропорту. После такой длительной разлуки всю семью Хименес-Браво ждали теплые и длинные объятия.

"Я очень скучал", — подписал видео Эктор и добавил эмоджи в виде красного сердечка.

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