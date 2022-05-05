Эктор Хименес-Браво вспомнил, как бандиты избили его почти до смерти: "Увезли меня в лес"

Эктор Хименес-Браво вспомнил, как бандиты избили его почти до смерти: "Увезли меня в лес"

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво вспомнил события, которые происходили в его родной стране, когда там царила мафия Пабло Эскобара.

Знаменитость вспомнил, что в свое время пострадал от рук колумбийских бандитов. Они вывезли Эктора в лес и жестоко избили.

Знаменитость отметил, что в Колумбии творились ужасные вещи. Впрочем, все это не сравнится с тем, что творят российские оккупанты на территории Украины.

"Я сравнил свои ощущения этой войны с событиями в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара. Когда-то давно эти бандиты вывезли меня в лес и избили почти до смерти бросив там. Там творился полный беспредел и ужас. Но даже тот ужас, нельзя сравнить с этим. Это некий геноцид и Гитлер в 21 веке", — прокомментировал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведущий отметил, что это ужасно, что в 2022 году происходят столь ужасные вещи. Российские оккупанты пришли на украинские земли, они насилуют и убиваются мирных жителей и разрушают украинские города. Впрочем, Украина победит зло и выгонит захватчиков.

"Кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году. Будут насиловать детей, женщин, убивать мирных жителей. Что будут бомбить города... Проклятые фашисты просто убивают меня, часть Украины... Но мир на нашей стороне. Весь народ Украины проявил себя как невероятно смелый народ", — добавил Эктор.

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