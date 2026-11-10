Эктор Хименес-Браво заявил о поисках жены и напросился в "Холостяк": Решетник отреагировал

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Шеф-повар и судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво неожиданно предложил свою кандидатуру на роль нового главного героя шоу «Холостяк» и уже начал шутливо искать будущую избранницу.

Ресторатор решил не ждать приглашения от шоу. Он сам обратился к создателям романтического реалити. Для этого знаменитость даже использовал сгенерированное искусственным интеллектом фото. На нем Эктор позирует с красной розой — символом проекта. Свое сообщение он сопровождал неожиданным заявлением. Идею сразу подхватили подписчики, а затем к обсуждению присоединился и ведущий шоу Григорий Решетник.

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«Объявляю конкурс на жену. Вам новый „Холостяк“ не нужен?» — обратился к телеканалу Хименес-Браво.

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Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Публикация шеф-повара быстро превратилась в площадку для шутливого кастинга. В комментариях многие подписщицы признались, что с удовольствием поборолись бы за сердце Эктора. Некоторые даже назвал его потенциальным лучшим героем проекта и пошутил, что давно ждал такого сезона.

Не обошлось и без кулинарных шуток. Фанаты начали фантазировать, как участие судьи «МастерШеф» могло изменить традиции романтического реалити: вместо роз предлагали вручать девушкам черные фартуки, а вместо привычного выбора — приглашать на балкон. Другие в шутку советовали заменить цветы на тако, сырники или шаурму.

Не остался в стороне и ведущий «Холостяка» Григорий Решетник. Он поддержал неожиданную инициативу коллеги кратким комментарием: Ну наконец.

Комментарий Григория Решетника / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво попал в скандал из-за радиодиктанта.

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