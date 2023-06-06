Эктор Хименес-Браво жестко розкритиковал ООН: "Полностью дискредитированная организация"

Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво не удержал эмоций в сторону Организации Объединенных Наций.

Кулинара возмутило то, что в день, когда русскими оккупантами была взорвана Каховская ГЭС, в соцсетях ООН опубликовали пост ко дню русского языка.

Скриншот страницы в Twitter

По мнению Эктора, такие действия со стороны международной организации просто недопустимы, ведь сегодня РФ является главным агрессором в мире. Свою жесткую критику Хименес-Браво опубликовал в Instagram.

"ООН теперь террористическая организация? Полностью дискредитированная организация, которая ничего не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! В день, когда одна из самых больших электростанций в Украине — взорвана россией! Когда большое количество человеческих домов — затоплено. Когда рашисты вызвали один из крупнейших экологических катастроф за последнее время, ООН постится вот... Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем?", — эмоционально высказался повар.

Кстати, в комментариях пользователи Сети полностью поддержали мнение Эктора и осудили подобные поступки со стороны ООН.

Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта под угрозой оказались жители Херсонщины. Кроме того, трагедия несет угрозу работе Запорожской АЭС.

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