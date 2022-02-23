Эктора Хименеса-Браво захейтили за поездку в Колумбию на фоне российской агрессии: "Это побег"

Эктора Хименеса-Браво захейтили за поездку в Колумбию на фоне российской агрессии: "Это побег"

Ведущий объяснил, почему сейчас уехал на Родину.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво уехал на Родину к семье.

Знаменитость отметил в своем Instagram, что происходящее в Украине – "большой ужас", и что он чувствует боль каждого украинца. Впрочем, Эктор все же решил оправдаться за то, что уехал с Украины на фоне российской агрессии. По его словам, эту поездку он планировал давно и скоро вернется в Киев.

"Мои люди знают, как я усердно работал, и давно планировал свою поездку. Мы сняли ближайший выпуск шоу, сезон в ресторанах завершается, я могу позволить себе заслуженный отпуск. Могу разрешить поехать и увидеть маму. Я вернусь очень скоро домой в Украину. Это не побег, а мой отпуск, на котором сошлись события, — в ноябре я о них и не подозревал", — объяснил Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Впрочем, этим объяснением многих пользователей ему все же не удалось убедить. В комментариях фолловеры осудили повара за то, что он "сбежал".

Это побег! Называем вещи своими именами. Отписываюсь

Все-таки, это похоже на оправдание, почему вы сбежали

Бегство бегство!

Некрасиво убегать под предлогом отпуска. Видно, кто есть кто

Он снял свои выпуски, бабки срубил и все, сваливает на Родину

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