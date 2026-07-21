EL Кравчук и Мария Бурмака показали, как изменились за 27 лет, и сделали неожиданное заявление

EL Кравчук и Мария Бурмака / © instagram.com/el.kravchuk

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Украинские артисты EL Кравчук и Мария Бурмака заинтриговали совместным проектом, а также показали поклонникам архивное фото 27-летней давности и свежее селфи, которое сразу вызвало волну обсуждений в соцсетях.

49-летний EL Кравчук на днях встретился со своей коллегой Марией Бурмакой. Артисты сделали совместное селфи и поделились им в Instagram. Впоследствии певица создала коллаж, соединив новый снимок с архивным фото, сделанным ещё в конце 1990-х. Разница между снимками — почти три десятилетия. Именно это и стало главной темой для обсуждения среди подписчиков. А ещё — неожиданный намек на будущее сотрудничество.

«Не прошло и 27 лет дружбы, как мы решили что-то сделать вместе с EL Кравчуком. Как вы думаете, что? И сильно ли мы изменились?» — Бурмака не стала раскрывать всех подробностей, но оставила интригующий пост.

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EL Кравчук и Мария Бурмака / © instagram.com/el.kravchuk

Подписчики артистов сразу же начали сравнивать фото и делиться впечатлениями. Многие отметили, что с годами певцы не утратили харизму, а наоборот — выглядят ещё более уверенно и ярко. В комментариях также высказываются предположения, что речь идет о совместной песне, клипе или концертном номере, ведь оба исполнителя давно не анонсировали дуэтов.

Артисты знакомы ещё с конца 1990-х, когда активно выступали на одних сценах и участвовали в крупных музыкальных фестивалях. По словам Бурмаки, их дружба длится уже 27 лет, однако идея сделать что-то совместное появилась только сейчас.

Напомним, недавно Э. Л. Кравчук рассмешил всех ссорой с подругой Могилевской и какая она за кадром.

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