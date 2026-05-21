EL Кравчук насмешил ссорой с подругой Могилевской и какая она вне сцены: "Съела мои мозги"

Наталья Могилевская и EL Кравчук

Реклама

Украинский певец EL Кравчук поделился забавной историей о своей давней подруге и коллеге Наталье Могилевской.

Артист признался, что за годы дружбы между ними случались разные ситуации, а иногда характер Могилевской мог изрядно его удивить. Так, певец вспомнил один курьезный случай, который произошел во время их совместной поездки. По его словам, тогда Наталья решительно захотела как можно быстрее устроиться на отдых и не собиралась ждать.

«Наталья для меня подруга и артистка, которую люблю. Но, Боже, как она достает иногда! Я скажу честно. Ну такой характер! Когда-то поехали куда-то, и она просто так встала и сказала: „Да, я хочу сейчас лечь спать. Постель, давай мне все“. А я говорю: „Наташа, 40 минут попросили подождать, я ничего не могу“. А она: „Ничего не знаю, давай иди“», — эмоционально рассказал EL Кравчук в проекте "55 за 5".

Реклама

Наталья Могилевская и EL Кравчук на архивном фото / © instagram.com/el.kravchuk

Певец добавил, что после такого напора решил самостоятельно спасать ситуацию. Он обратился к работнице заведения и объяснил, что уже не выдерживает требований коллеги. И наконец, она согласилась и ситуация разрешилась.

«Я подхожу к тете, кастелянше, и говорю: „Вы знаете, она съела все мои мозги. Дайте мне эту постель, пожалуйста“. И она мне дала. А Наташа потом говорит: „Видишь, как это все просто!“» — пошутил артист.

Напомним, недавно певец Андрей Миколайчук вспомнил недоразумения с Андреем Данилко из-за женщин. Композитор ухаживал за его потенциальными партнершами и препятствовал тогдашним возможным романам.

Новости партнеров