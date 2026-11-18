EL Кравчук

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Певец EL Кравчук откровенно высказался о желании стать отцом, усыновить ребенка и объяснил, почему пока не решается претворить эту мечту в жизнь.

Артист признался, что мысли об отцовстве не покидают его. Он уже задумывался над усыновлением и воспринимает это как важную жизненную цель. В то же время, конкретных шагов в этом направлении пока не предпринимал. EL Кравчук хочет дождаться завершения войны. Певец понимает, что из-за российской агрессии количество детей, нуждающихся в семейном тепле и заботе, может возрасти. Поэтому к такому решению он относится особенно ответственно.

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«Я шаги еще не предпринимал. Потому что хочу, чтобы кончилась все же для этого война. Когда война и вообще такие обстоятельства, ты думаешь, что многие дети, не только один, два или три, потребуют внимания. Родителей нет. Я не знаю, что будет дальше. Но ведь это цель. И такая достаточно нормальная для взрослого человека», — поделился артист в интервью BLIK.ua.

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EL Кравчук

В то же время певец задумывается и над тем, чем хотел бы заниматься вне музыкальной карьеры. EL Кравчук отдает себе отчет, что сцена не всегда будет центральной частью его жизни. Именно поэтому он стремится найти возможность приносить пользу другим и реализовывать себя в чем-то большем, чем творчество.

«Я ведь не всегда буду петь. Не всегда буду на сцене. Иногда хочется делать еще вне сцены что-нибудь полезное, не только для себя, но и для общества», — подчеркнул исполнитель.

EL Кравчук

Напомним, ранее EL Кравчук преподнес Данилке оригинальный сюрприз и раскрыл, что подарил ему на 53-летие.

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