EL Кравчук ошеломил фото из молодости со Святославом Вакарчуком, на котором их просто не узнать

EL Кравчук и Святослав Вакарчук

Украинский певец EL Кравчук ошеломил фото из молодости, на котором он запечатлен с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Архивным снимком исполнитель поделился в своем Instagram. Певец точно не помнит, когда именно была сделана фотография, но однозначно более 20 лет назад. На фото не узнать ни EL Кравчука, ни Святослава Вакарчука. Артисты с тех пор кардинально изменились.

И у Вакарчука, и у Кравчука тогда были длинные стрижки. Они позировали перед объективом фотокамеры в гримерке одного из киевских клубов. Очевидно, артисты готовились к выступлению на сцене.

"Рубрика "Архивы". Где-то 2002-2003-й год, очередное выступление, кажется, клуб Freedom", - подписал фотографию исполнитель.

Святослав Вакарчук на пост коллеги пока не реагировал. Но подписчики EL Кравчука просто записали их комплиментами. Более того, пользователи даже устроили батл, кто на снимке им нравится больше. Наконец, голоса поклонником разделились поровну.

