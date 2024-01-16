EL Кравчук откровенно рассказал о похоронах отца, погибшего во время оккупации Бородянки

Украинский певец EL Кравчук рассказал о болезненной потере отца и его похоронах незадолго после оккупации Бородянки.

Отец артиста скончался в 80-летнем возрасте еще в апреле 2022 года. Он долгое время болел ковидом, а затем его состояние значительно ухудшилось в результате оккупации поселка на Киевщине, где он проживал. Самый родной человек Кравчука попросил сына похоронить его недалеко от Бородянки. Выполнить такую просьбу на тот момент было непросто.

"Это было сложно, потому что было время такое, что только-только освободили Бородянку. Все заминировано, было сложно. Но мне пошли навстречу люди", - рассказал знаменитость в интервью "СК Лайф".

EL Кравчук с родителями /Фото: Скриншот с видео

Последнюю волю отца EL Кравчук, несмотря на трудности, все же выполнил благодаря его связям. По словам знаменитости, на прощание с папой пришли только он с мамой.

"Я звонил первым людям страны, которых знаю лично, чтобы была возможность похоронить отца. Хоронили мы его всем селом. И никто не копал ямы. Все это было как в ужасном каком-то фильме. Отец любил общение, он военный преподаватель. Человек имел друзей, учеников, а хоронили мы его с мамой вдвоем", - добавил артист.

Напомним, певец EL Кравчук неоднократно рассказывал о том, что тесно общается с разными звездами украинского шоу-бизнеса. Так, недавно он вспоминал разговор с Андреем Данилко о деньгах и работе, которого все знают как Верку Сердючку.

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