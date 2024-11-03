EL Кравчук подрался с Фаготом и удивил причиной: "У нас возник конфликт"

Украинский певец EL Кравчук рассказал, как однажды подрался с участником группы "ТНМК" Олегом Михайлютой, он же Фагот.

Инцидент случился давно. Артисты тогда участвовали в модном показе. EL Кравчук вспоминает, что их одели в яркие наряды. Впрочем, одежда у Кравчука показалась лучше, чем у Фагота. На этом фоне между исполнителями начался конфликт, которые перерос в драку.

"Драка была одна. Мы договорились об этом не рассказывать никогда... Это был Фагот. Было очень весело. Мы вместе участвовали в показе моделей. Нас одели в очень яркую одежду, и Фагот что-то почувствовал, что одежда у меня лучше, чем у него. У нас возник конфликт, но все же этот конфликт был на фоне моего яркого образа. Мы подрались…", - рассказал музыкант в интервью "Люкс ФМ".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

К счастью, недоразумение сразу удалось уладить. Артисты помирились, а когда осознали, что произошло, просто посмеялись над этим. Кстати, EL Кравчуку и Фаготу помогла склеить разбитый кувшин дизайнер Ольга Навроцкая, которая находится в отношениях с Михайлютой.

"Потом мы посмеялись над этим. Навроцкая (возлюбленная Фагота – прим. ред.) нас помирила и сказала: "Ну вы и даете, ребята!" – поделился артист.

Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/navro

Напомним, недавно EL Кравчук рассказал о болезненном расставании с любимым человеком. Артист также делился своими архивными кадрами с молодости.

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