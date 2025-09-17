EL Кравчук показал архивное фото с Билык и Данилко в начале карьеры, где их просто не узнать

Андрей Данилко, EL Кравчук

Украинский певец EL Кравчук поделился невиданным фото с двумя известными коллегами в юности.

Так, в фотоблоге певец обнародовал фотографию, на которой еще совсем молодым позирует с юными коллегами по сцене — Ириной Билык и Андреем Данилко. Все вместе они сидят за одним столом и счастливые держат бокалы в руке. EL Кравчук не стал указывать на год, когда было сделано фото, но все равно порадовал пользователей в Сети.

"Было дело", — лаконично подписал кадр певец.

EL Кравчук с коллегами на архивном фото / © instagram.com/el.kravchuk

В комментариях поклонники засыпали артистов комплиментами и насладились такими теплыми воспоминаниями.

Прекрасные!

Это я все время думаю и представляю, как молодые артисты через 20-30 лет будут выставлять фотки своих коллабораций между собой или большой дружбы, которая продлится всю жизнь!

Данилко секси-пекси

Отличные

