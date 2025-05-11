EL Кравчук показал, как горячо обнимал и целовал Наталью Могилевскую в молодости

Наталья Могилевская и EL Кравчук

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Украинский певец EL Кравчук поделился довольно пикантным архивным фото с исполнительницей Наталией Могилевской, которое было сделанно во времена их молодости.

Артист опубликовал снимок в Instagram. На черно-белом фото EL Кравчук горячо обнимал Наталью Могилевскую и поцеловал ее в щечку. Тем временем исполнительница улыбчиво позировала перед объективом фотокамеры. EL Кравчук не стал указывать, когда именно было сделано фото, однако очевидно, что это было давно, ведь артисты изображены совсем юными.

"Есть что вспомнить, нечего детям рассказать! Нашел фото с Наталией Могилевской", - подписал фотографию EL Кравчук.

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EL Кравчук и Наталья Могилевская в молодости / © instagram.com/el.kravchuk

Певица пока что публично не реагировала на пост исполнителя. Зато на фотографию обратила внимание их коллега Тина Кароль. Артистка прокомментировала снимок словом "какие" и добавила смайлик в виде огонька. Подписчики EL Кравчук тоже засыпали комплиментами их фото с Наталией Могилевской: "Секси символы мечтательного времени", "такие молодые, такие красивые", "жаль, что нельзя вернуть время назад".

Напомним, тем временем Наталья Могилевская недавно заставила своих поклонников чувствовать ностальгию. Артистка перевела хит 2000-х "Я весна" на украинский и просто ошеломила его новым звучанием.