EL Кравчук показал молодого Данилко и удивил, кем он вдохновлялся перед созданием Гели из "СВ-шоу"

Андрей Данилко и EL Кравчук

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Украинский певец EL Кравчук порадовал фанов редким фото молодого шоумена Андрея Данилко, который играет Верку Сердючку.

В фотоблоге Кравчук обнародовал архивный снимок, где он предстает с молодым Данилко. Он не стал вдаваться в подробности, когда именно была сделана фотография, но рассказал об еще одном человеке рядом с ними. Как оказалось, женщина на снимке – их косметолог на то время. По словам певца, именно ею Андрей вдохновлялся перед тем, как создать образ знаменитой Гели из "СВ-шоу".

EL Кравчук, Андрей Данилко и косметолог / © instagram.com/el.kravchuk

"На этом фото с правой стороны предстает наша общая знакомая косметолог — та самая Геля, ставшая прототипом для персонажа Геля в из "СВ-шоу". Уже не вспомню, почему Андрей выбрал ее как прообраз, но вот вам такой факт, о котором вы возможно не знали. Но именно эту Гелю потом играла Радмила Щеголева", – удивил EL Кравчук.

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В комментариях от такой ностальгии по старым добрым временам фаны насыпали немало комплиментов.

А Вы с годами только молодеете

Наши родные! Спасибо, что вы есть у нас!

Наверное, настоящая Геля была пчелка-труженица и молчалива. Как же приятно смотреть на вас и тогда, и сейчас

Напомним, недавно EL Кравчук показал свой горячий поцелуй с Наталией Могилевской в молодости.