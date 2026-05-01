EL Кравчук показал видео с молодой Кароль и подколол Злату Огневич: "Не боялся дружить с Тиной"

EL Кравчук и Тина Кароль

Певец EL Кравчук публично поддержал артистку Тину Кароль после резонансного заявления коллеги Златы Огневич в недавнем интервью.

После громких высказываний Огневич тема личных симпатий между артистками внезапно вышла на первый план. Певица подчеркнула, что уважает коллегу как профессионала, однако не чувствует близости для дружбы. Ее слова быстро подхватили в Сети и начали активно обсуждать. На этом фоне неожиданно высказался EL Кравчук. Артист решил не оставаться в стороне и продемонстрировал собственное отношение. Причем сделал это ностальгически.

«Не боялся дружить с Тиной Кароль еще до того, как это стало мейнстримом», — написал под фото EL Кравчук.

Певец опубликовал архивное видео с Кароль времен их совместной работы на телепроекте «Хочу бути зіркою». В ролике — живое взаимодействие и ощущение давнего творческого тандема, который сегодня приобрел новый смысл.

«Аааа, какой кайф. Привет, друг», — подписала фото Тина.

Кароль эмоционально отреагировала в сториз, мгновенно подхватив волну теплой ностальгии и поддержки.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая опровергла заявления Огневич о больших деньгах для ухода, а Тина Кароль поддержала ее.

