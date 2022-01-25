El Кравчук пожаловался на фанатку, которая его преследует: "Это уже перешло все границы"

El Кравчук пожаловался на фанатку, которая его преследует: "Это уже перешло все границы"

Поклонница ищет встречи со своим кумиром.

Самый эпатажный певец 90-х EL Кравчук решил поделиться своей историей.

В общем, исполнитель рассказал, что уже несколько недель ему надоедает фанатка. Она знает его адрес и присылает ему письма. Девушка сначала поздравляла артиста с праздниками, а потом начала просить о личной встрече. Позже поклонница стала посылать письма родным певца.

El Кравчука преследует фанатка / instagram.com/el_kravchuk_official

"В этих письмах уже начинаются какие-то неприятные вещи, которые начинают меня пугать. Какие-то приглашения на какие-то встречи, угрозы. Мало того, что я получаю эти письма, так их начали получать мои родственники", — поделился EL Кравчук.

Артист в своем Instagram попросил девушку прекратить это делать. На личную встречу он не согласится в любом случае. Поэтому певец призвал поклонницу ходить лучше на его концерты.

El Кравчука преследует фанатка / instagram.com/el_kravchuk_official

"Я не стал бы это публиковать в Сеть, если бы это не перешло все личные границы мои и моих близких. Я понимаю, что человек знает, где мы все живем, куда ходим. На личную встречу, конечно, я пойти не смогу, поэтому прошу прекратить все это и лучше просто приходить на мои концерты и слушать мою музыку!" – подытожил EL Кравчук.

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