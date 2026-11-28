EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

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Украинский певец EL Кравчук откровенно рассказал о косметологических процедурах, которые прибегают ради ухоженного вида, и объяснил, почему избегает ботокса.

Певец признался проекту «Наодинці з Гламуром» , что следит за собой уже много лет. К косметологу он впервые обратился еще в 17–18 лет. Тогда, по его словам, этот специалист работал со многими известными представителями шоу-бизнеса. В это время EL Кравчук услышал совет не откладывать уход за собой на зрелые годы. С тех пор он спокойно относится к косметологическим вмешательствам и допускает инъекционные процедуры.

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«Я впервые пошел к косметологу, когда мне было 17 или 18 лет. И этот косметолог у себя дома собирала очень интересных людей. В нее ходил Андрей Данилко, Костя Гнатенко», — рассказал певец Анне Севастьяновой.

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EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

В то же время, к отдельным процедурам артист относится осторожно. Он признался, что ботокс не использует, потому что опасается этого вещества. Иногда иногда делает диспорт, а также процедуру с использованием собственной плазмы крови.

«Ботокс нет, но иногда диспорт. Ботокс нет, потому что это яд, все же, я боюсь», — объяснил EL Кравчук.

По словам певца, плазмотерапию он может производить примерно раз в год. Артист отмечает, что воспринимает такие процедуры как способ ухода за кожей, а не стремление кардинально изменить облик.

EL Кравчук / © instagram.com/el.kravchuk

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Напомним, ранее EL Кравчук преподнес Данилке оригинальный сюрприз и раскрыл, что подарил ему на 53-летие.

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