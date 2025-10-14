El Кравчук признался, почему не вступает в ряды ВСУ

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

Украинский певец EL Кравчук поделился, планирует ли брать в руки оружие и рассказал о своей миссии на войне.

Исполнитель объяснил, что считает сцену и микрофон своим "эффективным оружием". Артист добавил, что выступления в маленьких городках часто делают больше, чем просто концерт. EL Кравчук рассказал, как через простые знакомства снимал напряжение среди местных.

"Мое оружие — это микрофон. Это эффективное оружие. Эффективное, когда ты выходишь, например, в каком-то селе, где люди боятся военных… Я подхожу и говорю: "Будет концерт". А потом знакомлю их с ребятами: "Вот капитан, это Сергей". И Сергей говорит: "Не бойтесь, мы будем вас защищать", — рассказал певец, в интервью "Суспільного Культура".

EL Кравчук / © скриншот с видео

EL Кравчук подчеркнул, что таким образом помогает не только морально — его выступления возвращают людям ощущение безопасности и привычности в сложные моменты: "Это просто круто, когда ты можешь так делать. Незнакомые люди — и ты их знакомишь".

В то же время он признает, что творчество имеет и другую сторону. Так, звезда намекнул на враждебные информационные атаки и пропаганду, с которыми также нужно бороться. Именно поэтому, говорит Кравчук, важно, чтобы артисты выходили к людям — не абстрактно, а туда, где это действительно нужно.

"Враг также использует микрофон как оружие", — отметил EL Кравчук.

