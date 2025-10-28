ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

EL Кравчук рассекретил свои доходы и признался, на что тратит деньги

48-летний артист откровенно рассказал о размере своих ежемесячных заработков и расходов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
EL Кравчук

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

Украинский певец EL Кравчук поделился с поклонниками подробностями о своих финансах.

По словам Кравчука, ежемесячно он зарабатывает примерно семь тысяч долларов, что составляет почти 300 тысяч гривен. Певец отметил, что деньги идут на повседневные нужды — питание, жилье, транспорт, разные мелочи. Также известно, что исполнитель поддерживает Вооруженные силы Украины. В видео Люкс ФМ Кравчук отметил, что не слишком экономный и относится к деньгам легко, предпочитая наслаждаться жизнью и творчеством.

EL Кравчук

EL Кравчук

Стоит отметить, что не так давно EL Кравчук рассказывал, что во время войны его заработки значительно уменьшились. По словам исполнителя, ранее шоубизнес приносил стабильный доход, а сейчас приоритетом для артиста является поддержка страны и участие в музыкальных проектах, а не финансовая выгода.

Напомним, недавно 48-летний певец EL Кравчук намекнул на возможное пополнение в семье. Артист признался, что сейчас открыт к идее отцовства и серьезно ее рассматривает.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie