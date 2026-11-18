Андрей Данилко и EL Кравчук

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Украинский певец EL Кравчук рассказал о многолетней дружбе с Андреем Данилко, известным по сценическому образу Верки Сердючки, и раскрыл, какой особый подарок сделал артисту на 53-летие.

Артисты дружат еще со студенческих лет. Несмотря на насыщенные гастрольные графики, они поддерживают связь и время от времени встречаются. Недавно Данилко вернулся из тура, так что друзья смогли увидеться и даже обсудили возможные совместные творческие планы. Однако Кравчук не стал раскрывать интригу.

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«Андрей приехал сейчас из тура, и мы увиделись. Я уеду скоро, возможно, с ним вместе. Есть такие мысли, что мы, возможно, вместе что-нибудь сделаем, то, что нас объединяет», — поделился EL Кравчук в интервью blik.ua.

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Андрей Данилко

Особым поводом для встречи стало и недавнее 53-летие Андрея Данилко, которое он отметил 2 октября. По этому случаю Кравчук подготовил для друга необычный подарок — виниловую пластинку собственного альбома «Нічий». По словам артиста, Данилко давно мечтал о таком экземпляре.

«Виниловую пластинку, мой альбом „Нічий“. Он очень ее хотел, просто мечтал иметь. Я точно знаю об этом. И он получил», — рассказал певец.

Также EL Кравчук рассказал о предстоящем юбилейном концерте Dancing King, на котором, по его словам, появятся Ирина Билык и Андрей Данилко. Звездные друзья не только поддерживают артиста, но и помогают ему готовиться к шоу, делясь своими советами.

«Это юбилейный концерт, особенный. Ирина будет в гостях, и Андрей тоже. Они дают мне советы, хорошие такие, уместные. А я это использую, чтобы классно было на концерте», — подытожил EL Кравчук.

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Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, какие чаевые обычно оставляет Данилко и другие украинские звезды — кто из них щедр, а кто не платит официантам.

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