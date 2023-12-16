EL Кравчук шокировал, как мошенники требовали от него деньги: "Знаю, где живет ваша мама"

Украинский певец EL Кравчук вспомнил несколько случаев, когда неизвестные пытались похитить его деньги и постоянно угрожали.

В частности, певец рассказал о частом шантажировании. По словам знаменитости, очень часто его средства пытались украсть именно таким способом. Мол, преступники делают вид, что знают его родственников. И при отказе переводить средства они обещают совершить расправу с близкими людьми. К тому же звезда признался, что такие случаи бывали и у Андрея Данилко.

"Многие аферисты звонят и говорят: "Я слышал вы где-то там выступали, сколько денег заработали, передайте на вот такую карточку. Потому что я знаю, где живет ваша мама". Такие ситуации бывают и у Данилко. "Мы знаем, где твоя сестра живет, если ты не задонатишь" – есть и такое", – рассказал певец в проекте "Гончарова Подкаст".

EL Кравчук

И объяснил, как заблаговременно заботится о безопасности. EL Кравчук уверяет, что всегда сам контролирует все процессы. В частности, концерты, гостей на них и перевод благотворительных средств.

"Если работаешь с благотворительностью, нужно все контролировать. С начала моей благотворительной деятельности, еще со времен АТО, я знал, к кому я еду. Адресно знал. Я знал кто будет, что будет", – отметил артист.

Напомним, самый эпатажный певец 90-х EL Кравчук также поделился недавним разговором с Андреем Данилко. По его словам, они обсуждали современные заработки.

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