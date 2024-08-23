EL Кравчук высказался о бегстве Олега Винника за границу и скандалы вокруг него: "Вброс какой-то"

Украинский певец EL Кравчук отреагировал на ряд скандалов вокруг его коллеги, певца Олега Винника.

Как известно, Олег длительное время проживает в Германии, где, по его словам, проходило его лечение. Отсюда EL Кравчук предположил, что у звезды иностранное гражданство, что якобы освобождает его от претензий по поводу выезда из Украины во время полномасштабного вторжения.

"Я считаю, что это шутки какие-то. Не думаю, что это правда. Это какой-то вброс. Просто сначала Олег, когда появился в Украине, он был гражданином другой страны. Он не был гражданином Украины. Возможно, и был, но до какого-то времени, потому что он, конечно, родился в Украине. Но потом он уехал. У меня, например, в Берлине живут родственники, уехавшие еще в 90-х. Не знаю, какие мы можем иметь к нему претензии. Ну уехал и уехал", — заявил EL Кравчук в интервью oboz life.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, недавно певец Олег Винник возмутил своим поведением в Сети. Так, артист записал видео, в котором обратился к украинцам и показал свой быт в Германии. Более того, скандальный исполнитель передал "глоток свежего воздуха" для украинских защитников, что и породило множество гневных комментариев в его сторону.

К волне хейта также присоединились откровения бывшего продюсера музыканта Александра Горбенко. Так, после его признаний, что Олег Винник на самом деле врет о своей болезни и незаконно бежал из Украины, украинцы резко изменили свое отношение к звезде и заявили, что его новая песня, которую он сам анонсировал, уже не ко времени.

Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь с обращением к фанатам

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