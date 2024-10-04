EL Кравчук высказался о болезненном расставании с возлюбленной и захватил архивными кадрами из молодости

Украинский певец EL Кравчук поделился болезненными переживаниями после разрыва с любимым человеком.

Так, исполнитель представил новую песню Café del Mar. В композиции певец открывает глубину своей души и делится откровением. В частности, рассказывает, как 10 лет назад во время отдыха с любимым человеком в Испании в заведении "Café del Mar" с живописной панорамой принял болезненное решение о разрыве отношений.

"Я считаю, что песни должны быть честными. Сейчас не такое время, чтобы одевать маски и придумывать имидж. "Café del Mar" – песня, история которой разделила мою жизнь на "до" и "после". Я до сих пор думаю – а верно ли я поступил, отпустив тогда любовь?", — отметил Кравчук.

Все чувства и эмоции помогли воспроизвести клип, который сняла эпатажная клипмейкер Елена Винярская. В видеоработе звезда не скрывает себя настоящего и демонстрирует целый калейдоскоп событий, среди которых любовь не находит себе места. Более того, клип также содержит архивные видео, где EL Кравчук предстает в юные годы. Такие фрагменты ассоциируются с определенным периодом творчества певца.

EL Кравчук

"Мы специально не следовали за банальной историей любви, не брали актеров, которые бы играли роль, потому что это личная история Андрея и нам не нужно ничего придумывать. Посмотрите в клипе только в его глаза — они расскажут вам больше нас. Главной целью было показать, что это все тот же EL Кравчук, просто он повзрослел", — говорит Елена Винярская.

EL Кравчук

Читайте также: