Элегантная Лилия Подкопаева маленьким черным платьем подчеркнула бюст

Звезда поделилась новым снимком.

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая недавно очаровала редким фото с подросшей дочерью, снова порадовала поклонников.

На этот раз Лилия опубликовала на своей Instagram-странице новое фото, на котором она позирует перед камерой в черном эффектном обтягивающем платье. Лук звезда дополнила цепочкой на шее и массивными серьгами в ушах. Образ прекрасно подчеркнул стройную талию Лилии и аппетитный бюст. Волосы спортсменка собрала в растрепанный пучок.

Лилия Подкопаева в платье / instagram.com/podkopayeva_official

На снимке звезда сидит в элегантной позе, скрестив руки и ноги. Впрочем, Подкопаева и не забыла напомнить о своей преданности спорту.

"Гимнастика дала нам возможность преодолевать себя. Это важнейшее свойство спорта", — подписала пост спортсменка.

Отметим, Лилия Подкопаева успевает не только позировать перед камерой. Недавно звезда сообщила, что сделала прививку от коронавируса. Это произошло в США, где Подкопаева живет и работает. Как призналась Лилия, она делала прививку вакциной Pfizer.

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