Элегантная Лилия Подкопаева маленьким черным платьем подчеркнула бюст

Звезда поделилась новым снимком.
Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая недавно очаровала редким фото с подросшей дочерью, снова порадовала поклонников.
На этот раз Лилия опубликовала на своей Instagram-странице новое фото, на котором она позирует перед камерой в черном эффектном обтягивающем платье. Лук звезда дополнила цепочкой на шее и массивными серьгами в ушах. Образ прекрасно подчеркнул стройную талию Лилии и аппетитный бюст. Волосы спортсменка собрала в растрепанный пучок.
На снимке звезда сидит в элегантной позе, скрестив руки и ноги. Впрочем, Подкопаева и не забыла напомнить о своей преданности спорту.
"Гимнастика дала нам возможность преодолевать себя. Это важнейшее свойство спорта", — подписала пост спортсменка.
Отметим, Лилия Подкопаева успевает не только позировать перед камерой. Недавно звезда сообщила, что сделала прививку от коронавируса. Это произошло в США, где Подкопаева живет и работает. Как призналась Лилия, она делала прививку вакциной Pfizer.