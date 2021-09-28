Элегантная Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула бюст

Звезда поделилась новыми снимками.

Певица Вера Брежнева снова решила похвастаться своим аппетитным бюстом.

На этот раз исполнительница опубликовала на своей Instagram-странице новые фото, на которых она позирует перед камерой в красном эффектном обтягивающем платье.

Элегантная Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Лук звезда дополнила массивным колье на шее и маленькими сережками. Образ прекрасно подчеркнул стройные ножки Веры и аппетитный бюст.

Бюст Веры Брежневой / instagram.com/ververa

"Поднимаю настроение яркими красками", — коротко подписала фотографии звезда.

Фаны охотно оценили фото 39-летней знаменитости в комментариях. В частности, они написали следующее:

Вторая фотография точно поднимает! И не только настроение!

Леди в красном!

Блондинка номер один!

Напомним, недавно Вера Брежнева вспомнила, как стремительно похудела, и как ее откармливал Меладзе. Также певица рассказала о старшей дочери.

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