Элегантная Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула бюст

Звезда поделилась новыми снимками.
Певица Вера Брежнева снова решила похвастаться своим аппетитным бюстом.
На этот раз исполнительница опубликовала на своей Instagram-странице новые фото, на которых она позирует перед камерой в красном эффектном обтягивающем платье.
Лук звезда дополнила массивным колье на шее и маленькими сережками. Образ прекрасно подчеркнул стройные ножки Веры и аппетитный бюст.
"Поднимаю настроение яркими красками", — коротко подписала фотографии звезда.
Фаны охотно оценили фото 39-летней знаменитости в комментариях. В частности, они написали следующее:
- Вторая фотография точно поднимает! И не только настроение!
- Леди в красном!
- Блондинка номер один!
Напомним, недавно Вера Брежнева вспомнила, как стремительно похудела, и как ее откармливал Меладзе. Также певица рассказала о старшей дочери.