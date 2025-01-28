Елена Филонова похудела на 20 кило и ошеломила фото до и после

Украинская ведущая и блогерша Елена Филонова похудела на 20 килограммов и ошеломила перевоплощением.

Звезда Сети начала свой путь с похудения 16 сентября. За четыре месяца Елене Филоновой удалось добиться просто невероятных результатов. В настоящее время блогерша похудела на 20 килограммов. Свой путь знаменитость начинала с весом в 68,2 кило, а сейчас она весит 48,2 кило.

"Официально минус 20 кг. 27 января я фиксирую свой рекордный вес по снижению! 16 сентября я начала свой новый путь к себе новой! И вот официально я кричу на весь мир – я минус 20 килограммов", — поделилась блогерша.

Елена Филонова / Фото: instagram.com/efilonova

Елена Филонова также показала фото до и после похудения. Пышнотелую блогершу теперь просто не узнать. У Елены Филоновой сейчас стройная и подтянутая фигура. И все же звезда Сети заверила, что она нравилась себе в любом весе.

"Я всегда себя любила и мне лучше знать! Мне раньше столько всего навязывали, обсуждали, наговаривали на меня и за меня. Я пережила самый большой буллинг и унижение от людей. Я выдержала все обиды и зла не держу. Лучший ответ - мой сегодняшний результат! Я люблю себя новую, и старуху, и любую", — заверила блогерша.

Елена Филонова / Фото: instagram.com/efilonova

Напомним, недавно певица Тина Кароль ошеломила своим кардинальным похудением. Артистка также показывала результат на фото до и после.

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