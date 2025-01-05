Елена Гребенюк рассекретила работу 16-летней дочери и какой бизнес она планирует открыть

Оперная певица Елена Гребенюк рассекретила работу своей 16-летней дочери.

Исполнительница в "Сніданку з 1+1" поделилась, что Елизавета нашла свое призвание в 14 лет. Девушка работает баристой. В частности, она сама научилась этому делу, закончила курсы и устроилась на работу. Уже два года Лиза работает баристой.

"У меня очень такой капризный ребеночек. Она уже два года работает. Она не хочет учиться, но понимает, что это нужно. Она нашла для себя такой путь жизненный, и я не возражаю. Она бариста. Она пошла, сама научилась, закончила курсы. Ей было тогда 14 лет, а сейчас 16", — поделилась оперная дива.

Елена Гребенюк с дочерью / Фото: instagram.com/helengreb

Елена Гребенюк отметила, что поддержала решение дочери, ведь понимает, что та должна самостоятельно найти свой жизненный путь. И, похоже, у Лизы это получилось. В частности, свою карьеру дочь исполнительницы планирует связать именно с этим делом. Елизавета хочет приобрести собственное кафе и попробовать силы именно в этом бизнесе.

"Она закончила 9 классов, а потом она сама выбрала свой путь – пошла в колледж учиться. Она так учится, как я с вами сейчас пою, но это неважно. Она знает, что такое работать. Она уже говорит, что хочет купить свою кофейню. Она в этом разбирается, она об этом говорит и это ее сделало другим человеком", — поделилась оперная дива.

Елена Гребенюк с дочерью / Фото: instagram.com/helengreb

Напомним, недавно 22-летняя дочь актрисы Ольги Сумской рассекретила, какой бизнес хочет открыть. Ради этого дела Анна даже отказалась от актерства.

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