Елена-Христина Лебедь намекнула, что вышла замуж за Розенко и показала фото с праздника

Украинская телеведущая Елена-Христина Лебедь озадачила поклонников неоднозначной фотографией в своем Instagram.

В фотоблоге знаменитость намекнула, что вышла замуж за своего давнего бойфренда, вице-президента Общества Красного Креста Украины Павла Розенко. Лебедь разместила снимок, на котором они нарядно одеты с Розенко стоят возле арки из цветов.

Павел Розенко изображен в синем пиджаке, рубашке и джинсах, а Елена-Кристина в красивом голубом платье. Фотографию с избранником Лебедь загадочно прокомментировала: "Тсс…".

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко намекнули, что поженились / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

В свою очередь, поклонники ведущей заключили, что таким образом она намекнула, что стала женой Розенко:

Если это то, о чем я думаю, я вас поздравляю. Будьте счастливы

Красавчики! Поздравляю!

Наконец-то!

Какие вы милые! Вы так подходите друг другу. Поздравляю! С таким прекрасным днем в вашей жизни

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Как известно, ведущая Елена-Христина Лебедь и вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко рассекретили свои отношения в ноябре 2018 года. Говорят, что пара уже давно сыграла свадьбу, а фото, которым поделилась Лебедь, было сделано во время росписи влюбленных.

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