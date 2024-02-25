Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием и ошеломила их сходством

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец нежно поздравила свою старшую дочь Марию с 21-летием.

День рождения Маша отметила 24 февраля. По этому случаю Кравец запостила в сторис своей страницы в Instagram архивное фото с дочерью, где она изображена еще маленькой:

"С днем рождения, моя птичка! Не теряй свой свет, потому что в этот день он особенно нужен! Люблю безгранично! Спасибо, что выбрала меня!" – написала звездная мама.

Елена Кравец с дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

Между тем Мария Кравец отметила, что уже два года считает неприемлемым для себя устраивать празднование в свой день рождения, который совпал с датой начала полномасштабной войны в Украине. Но в этот день попросила друзей и поклонников об особом подарке. Маша объявила сбор на нужды третьей отдельной штурмовой бригады.

Напомним, недавно старшая дочь Елены Кравец Мария ошеломила признанием, что бросила университет после первого курса обучения. Несколько лет назад дочь актрисы забрала документы из одного из столичных вузов из-за осознания, что это не ее. Также девушка поделилась чем она занимается сейчас.

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