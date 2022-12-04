Елена Кравец о реакции 5-летнего сына на войну: "Россияне напали на нас, потому что им не нравилось, что мы классно живем"

Актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец запустила авторский проект "Тихий вечер с Еленой Кравец" на канале "Дом".

В первом выпуске к ведущей пришло много известных людей, в том числе был и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Во время разговора с ним о том, как его дети адаптировались к войне, Кравец поделилась собственной историей о том, как говорила с детьми о полномасштабном вторжении.

Так, 5-летний сын звезды Иван ошеломил ее своим вопросом:

"Я пыталась как-то это им сообщить. Я не знала, можно ли и как об этом говорить, не травмирует ли это их психику. Тогда решила как-то подбирать предложения, слова. Дети знали, что идет война. Да, они, возможно, не успели перепугаться, потому что муж нас сразу вывез... И потом уже, когда мы приехали на запад Украины, сын мой, Ваня, которому тогда еще 5 лет было, говорит: "Мама, а россияне напали на нас, потому что им очень не нравится, что мы классно живем?" Я ответила, наверное, так тоже можно сказать. "Ну, так могли бы спросить, как мы это делаем. И все…" И такая, знаете, это истина. Я там разревелась, чтобы он не видел. А потом я и слезы перестала скрывать", — откровенно призналась Кравец.

Елена Кравец с мужем и детьми Иваном и Катей / Фото: instagram.com/lennykravets

Дмитрий Кулеба поддержал слова маленького сына Кравец и отметил, что мальчик верно определил одну из причин нападения РФ на нашу страну:

"Это потому, что они поняли, что никаким другим путем они не могут остановить отрыв Украины в благосостоянии и в экономическом развитии от того, что есть в России. И ваш ребенок, ваш сын, не зная этого контекста, совершенно точно все почувствовал", – сказал Кулеба.

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