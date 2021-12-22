Елена Кравец о том, изменился ли Зеленский после президентства: "Остался Вовой"

Актриса и глава страны давние друзья.

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец и экс-руководитель "Квартала", а ныне президент Украины Владимир Зеленский давние друзья еще со времен КВН.

В интервью Маше Ефросининой Кравец призналась, часто ли видится с семьей Зеленских. Как известно, муж Елены Сергей является крестным дочери Зеленских Александры, а сама актриса, в свое время, покрестила первую леди страны. По словам Кравец, с 2019-го, как Зеленский стал президентом, начали видеться очень редко:

"Как мы шутим: "Вова себе нашел нормальную работу". Ну так постоянно было: "Найдите себе нормальную работу, сколько можно заниматься этой свистопляской, КВН", — поделилась артистка.

Владимир Зеленский и Елена Кравец

Вместе с тем, Кравец призналась, что в принципе за политикой не следит и не очень в этом разбирается, однако обращает внимание на то, как изменился Владимир Зеленский.

"Когда мы последний раз виделись, на День Независимости… Что-то такое происходит, ты понимаешь, что все уже не так, как раньше. Но в то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что, несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которыми он столкнулся… И какие-то, вероятно, новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну… Я думаю, там много потрясений разных, несмотря на это он остался, ну для меня, Вовой. Не Владимиром Александровичем. Я этому очень радуюсь", — сказала Кравец.

Владимир Зеленский и Елена Кравец

Актриса также призналась, что видит, как ее друг изменился, однако она счастлива, что в Зеленском осталось "что-то естественное и человечное, чего он не теряет".

"Я думаю, что у него стала более толстая кожа, метафорически выражаясь. Понимаю, что он изменился, конечно. Но тот факт, что я могу его не переименовывать в телефоне и очень редко написать ему что-нибудь, поздравить. И он ответит "спс, дорогая", – рассказала Кравец.

Елена добавила, что просто хочет, чтобы Зеленскому было легче, не хочет лишний раз беспокоить его и призналась, что очень в него верит.

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