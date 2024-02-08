Елена Кравец откровенно призналась, общается ли с кумовьями Зеленскими во время войны

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском и первой леди Елене Зеленской.

Раньше они семьями дружили и даже стали кумами. Сейчас же, как рассказала актриса в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", они не общаются. По словам Кравец, у президента и первой леди есть гораздо более важные дела, поэтому она не хочет их отвлекать. Также артистка поделилась, что уже даже не знает, как выглядят их дети, хотя они росли на ее глазах.

Елена Кравец

"Я вижу уставшие глаза, непокоренную душу и дух. Я думаю о них с Еленой каждый день. Я не понимаю и не могу себе осознать, потому что это нечеловеческая нагрузка, которую приходится выдерживать ему и его семье. Я не общалась с ними уже очень давно. Я не знаю, как сейчас выглядят дети, которых я видела, которые росли на моих глазах. Я не знаю, как они, и я не могу этого узнать, потому что у меня нет доступа. Я надеюсь, что он хотя бы иногда может улыбнуться через детей, потому что это человек, который все время это делал", — высказалась актриса.

Кравец также призналась, что очень скучает по прошлому, когда они могли видеться семьями и проводить вместе время. После победы Украины в войне артистка обязательно при первой же встрече обнимет Зеленского и его жену.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Елена Зеленская/Facebook

"Я очень скучаю по прошлому и по их семье. Я часто представляю, как мы встретимся после победы. Мне кажется, я буду очень долго его обнимать, а потом Елену", — призналась артистка.

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