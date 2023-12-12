Елена Кравец ответила на упреки о том, что она лично получала деньги из госбюджета на ее шоу

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец на фоне скандала о чрезмерном финансировании из госбюджета ее программы "Тихий вечір з Оленою Кравець" прокомментировала разные аспекты ситуации.

Как известно, вокруг знаменитости недавно развернулся конфликт. Украинцы были возмущены суммой средств, потраченной на создание проекта Елены Кравец. Сегодня, 12 декабря, она решила придать огласке ситуации и объяснила детали финальной сметы.

Так, ведущая заверила, что за 2023 год на изготовление программы было израсходовано 27,5 млн грн, а не 32,8 млн грн, как планировалось в начале года. Так вышло за счет уменьшения количества выпусков. И еще раз подчеркнула, что расходы касаются текущего года, а не в следующего.

Елена Кравец

"Средства, о которых идет речь, были выделены на снятие программы еще в начале 2023-го года. Из-за того, что канал отчитывался на сайте Prozorro о финальной смете, которая уменьшилась, произошло новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью", - рассказала ведущая программы в фотоблоге.

К тому же, Елена и телеканал, где выпускались ее программы, объяснили, что ведущая лично такую большую сумму средств не получала. Деньги на съемку шоу были предоставлены именно продакшену, а Кравец выступала только лицом шоу.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

"Уточняем, ГП "МПИУ" заключило договор с продакшеном, который предложил концепцию программы с ведущей Еленой Кравец. Программу производит большая творческая команда, Елена Кравец – одна из самых известных и популярных украинских звезд, является частью этой команды и так же, как и все, кто работают над проектом, получает за свою работу зарплату", – прокомментировал телеканал "Дом" в публичном комментарии.

"Я являюсь только лицом и ведущей программы. Я работаю за зарплату, с которой уплачиваю налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование каких-либо проектов канала", - обьяснила Кравец в своем фотоблоге.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Также телеканал ответил на обвинение, что сейчас такие суммы необходимо направлять на военные нужды. В их заявлении сообщается, что "средства гражданской части государственного бюджета Украины не могут быть использованы на военные цели".

Шоу прекращает свою работу, поэтому новых выпусков в 2024 году не будет.

Напомним, недавно Маша Ефросинина упрекнула певицу Анну Тринчер за то, что она во время войны покупает ценные вещи. За свою экс-жену вступился блогер Александр Волошин. Между ним и ведущей разгорелся конфликт. Его возможные последствия уже прокомментировал продюсер Михаил Ясинский.

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