Елена Кравец поделилась, как мечтает отпраздновать юбилей и 20-летие брака с мужем

Елена Кравец поделилась, как мечтает отпраздновать юбилей и 20-летие брака с мужем

Артистка родилась 1 января.

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец 1 января двойной праздник.

Так, артистка отмечает не только Новый год, но и день рождения. Знаменитости исполнится 45 лет. В программе "Світське життя" звезда поделилась, как хочет провести свой юбилей.

"Я к слову "юбилей" отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, как какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару", – отметила она.

Екатерина Осадчая и Елена Кравец / instagram.com/svitsketv

Но поскольку все близкие и друзья празднуют Новый год, собрать гостей на день рождения Кравец может только вечером.

В этом году артистка и ее муж будут праздновать 20-летие брака. Елена поделилась, как мечтает провести этот день с любимым.

"Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем!" – намекнула избраннику Кравец.

Где Елена Кравец собирается праздновать Новый год и свой юбилей

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