Елена Кравец поделилась редким фото 7-летнего сына и восхитила его задумчивым взглядом

Известная ведущая и актриса Елена Кравец поделилась с поклонниками редким фото одного из своих двойняшек.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила атмосферный кадр, на котором запечатлен ее 7-летний сын Иван. Эта фотография была сделана в студии звукозаписи. На фотографии маленький Ваня изображен в наушниках и задумчиво смотрит куда-то вдаль.

"Бог – режиссер, который видит жизнь каждого из нас общим планом, давая возможность самостоятельно выбирать крупные… На фото один – из трех моих "крупнячков", – подписала фото звездная мама.

Сын Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

В свою очередь подписчики Кравец наделали комплиментов Ивану и отметили, что мальчик заметно подрос:

А какой же красивый

Какой взгляд… "Крупнячка"!

Такой серьезный режиссер, и хорошенький!

Какой красивый ребенок

Как известно, у Елены Кравец и ее мужа Сергея Кравца трое общих детей. Дочь – 20-летняя Мария, и 7-летние близнецы – дочь Екатерина и сын Иван.

Кстати, недавно двойняшки Кравец отпраздновали день рождения. Звездная мама трогательно поздравила своих детей и посвятила им отдельную историю об их жизни.

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