Елена Кравец похвасталась трогательным подарком от военных: "Буду показывать внукам"

Актриса и телеведущая Елена Кравец имела возможность встретиться с украинскими военными и получить от них особый подарок.

Бойцы ВСУ передали звезде флаг Украины, на котором написали свое теплое обращение к Елене и оставили подписи. Кравец поделилась в Instagram фотографией, на которой бережно накинула подарок на плечи. Как поделилась ведущая, для нее этот флаг теперь имеет немаловажное значение.

"Получила недавно подарок от военных, которому нет цены. Сохраню его и буду показывать внукам, когда стану бабушкой, когда они будут спрашивать меня о войне. Кто бы мог подумать, что мы тоже будем рассказывать о ней, как и нам когда-то наши дедушки…" ", – написала Елена.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Также ведущая вспомнила важные слова, прозвучавшие из уст наших защитников в студии программы "Тихий вечер с Еленой Кравец". По словам знаменитости, она запомнит эти фразы на всю жизнь.

"Первая прозвучала из уст Александра Терена, когда он, рассказывая о сообществе военных с инвалидностью, к которому принадлежит сам, назвал их "непокоренными ветеранами". Я в тот момент почувствовала на каком-то тонком уровне мощность этого словосочетания – столько в нем было силы, покоя и благородного уважения к жизни, какой бы она ни была теперь. А вторую фразу, которая ошеломила не меньше, произнес актер, изменивший сценический фронт на настоящий — Дмитрий Линартович. Когда он рассказывал о своем ранении, сказал так: "Я благодарен судьбе, что жив. Если честно, был уверен, что уйду в тишину…" Уйду в тишину… меня это, помню, сильно поразило. Очень. Потому что эти слова были сказаны так же важно и спокойно… Я не буду писать громких слов, ведь громче, чем ребята, не скажешь… Просто хочу еще раз и еще раз от всего сердца, поклоняясь, поблагодарить всех тех, кто пошел из-за этой войны в тишину и тем, кто остается непокоренным", — поделилась Кравец.

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