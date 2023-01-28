Елена Кравец показала 6-летних двойняшек и отвела их в школу в Киеве

Ведущая и актриса Елена Кравец, оказывается, еще осенью прошлого года вместе с 6-летними двойняшками Катей и Ваней вернулась из Болгарии в Украину.

Звездная мама решила, что ее дети пойдут в школу в Украине и своему решению не изменила. А на днях в сторис своей страницы в Instagram Кравец показала один из дней, как отводила детей в школу.

Елена Кравец с детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

В коротком видео Кравец похвасталась, что в школе детей встречают с распростертыми объятиями и улыбкой. А в последний день недели в этой школе для детей есть киноклуб, где они смотрят кино и мультики.

Елена Кравец с детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Отметим, что Елена Кравец отдала своих двойняшек в частное учебное заведение в Киеве, стоимость обучения в котором за месяц составляет 24 тысячи 500 грн, впрочем, есть скидка 5% на обучение второго ребенка.

Как ранее рассказывала Елена Кравец, в начале полномасштабной войны она с двойняшками уехала из Украины. Долгое время Кравец с детьми находилась в Болгарии, где за сыном и дочерью ей помогала присматривать свекровь. Старшая дочь Елены, 19-летняя Мария тогда приняла решение вернуться в Киев и сейчас довольно часто ездит в Польшу.

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