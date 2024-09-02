Елена Кравец показала 8-летнего сына в школе и ответила, почему ее дочь не пришла на линейку

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец показала, как провела День знаний вместе с сыном Ваней.

Так, звездная мама, как и все остальные украинцы сегодня, 2 сентября, отвела своего сына в школу. Кравец сразу опередила вопросы юзеров и отметила, что 8-летняя дочь Катя пропустила торжественную школьную линейку из-за внезапной болезни.

Тем не менее, в фотоблоге Елена опубликовала фото со счастливым сыном в окружении его школьных друзей. И вспомнила вражеские ночные обстрелы страны-террористки России накануне Дня знаний, через которые они несколько опоздали. К тому же символически в такой особый день на школьном дворе прозвучала шутливая песня об оккупантах, содержащая строки "Почему тебе, враг, не спится?".

Елена Кравец на школьной линейке сына Вани / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец на школьной линейке сына Вани / Фото: instagram.com/lennykravets

"Когда проспал из-за тревоги, опоздал на праздник, пришел без сестры, потому что она вдруг заболела, но наконец-то встретился с пациками", — написала актриса.

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник похвастался Первым звонком своих трех сыновей. Так, в этом году школьная линейка выдалась для многодетной семьи особенной, ведь ее ведущим и стал сам Григорий Решетник.

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