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Елена Кравец показала, как отметила первый юбилей своих двойняшек

Елена Кравец показала, как отметила первый юбилей своих двойняшек

Елена Кравец показала, как отметила первый юбилей своих двойняшек

instagram.com/lennykravets

Кате и Ване исполнилось пять лет.

Актриса студии "Квартал 95", ведущая инфотейнмент-шоу "Твой День" Елена Кравец, которая на днях с поломанной ногой вышла на сцену, отпраздновала первый юбилей своих двойняшек.

19 июля Кате и Ване исполнилось пять лет. По этому случаю звездная мама устроила детям настоящий праздник. Кравец с мужем пригласили аниматоров, заказали много разноцветных шариков и хороший белый торт, украшенный фруктами.

© instagram.com/lennykravets
instagram.com/lennykravets
© instagram.com/lennykravets
instagram.com/lennykravets
© instagram.com/lennykravets
instagram.com/lennykravets
© instagram.com/lennykravets
instagram.com/lennykravets

Кроме того, звездная мама показала Катю и Ваню на следующий день после празднования. И с присущим ей юмором, Кравец подписала снимок: "Утро после дня рождения в пять лет выглядит так, если что".

© instagram.com/lennykravets
instagram.com/lennykravets

Напомним, несколько месяцев назад Елена Кравец ошеломила изменением прически. Артистка психанула и подстриглась "под мальчика".