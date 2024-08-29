Елена Кравец показала подросших двойняшек и пошутила об их будущем первом дне в школе

Дети знаменитости уже скоро будут идти в третий класс.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец восхитила фото с заметно подросшими двойняшками.

Снимком с детьми знаменитость поделилась в Instagram. На фото 8-летние Катя и Ваня позировали друг возле друга. Сын ведущей, похоже, должен был идти на спортивные занятия, ведь в руках держал футбольный мяч и был одет в спортивную форму.

Елена Кравец не только опубликовала фото с двойняшками, но и рассказала их шутку, когда они обсуждали предстоящий первый день в школе. В этом году младшие дети Елены Кравец будут переходить в третий класс. Первое сентября уже не за горами, поэтому актриса настойчиво интересуется, в чем они пойдут на праздник. Ответ от близнецов был довольно мастерским. Они пошутили, что "будут идти в школу в слезах".

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

"- Так, давайте определимся, в чем вы пойдете в школу в понедельник?; — В слезах, мам, в слезах", — рассказала шутку Елена Кравец.

Отметим, что дети ведущей ходят в школу в Киеве. Знаменитость выбрала для них частное учебное заведение.

Напомним, недавно Елена Кравец рассказывала о совместном с 8-летними детьми проекте. Ведущая уже рассекретила, чем они будут вместе заниматься.

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