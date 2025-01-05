Елена Кравец показала своих подросших детей-близнецов и как с ними отдыхает в Буковеле

Украинская ведущая Елена Кравец порадовала фанатов семейным контентом.

В своем фотоблоге знаменитость показала, как проходит ее отпуск с двумя детьми. Так, семейство приехало наслаждаться заснеженными горами в Буковель. В то же время дочь и сын Елены уже успели прогуляться по территории отеля и полюбоваться видами.

Елена Кравец с детьми в Буковеле / Фото: instagram.com/lennykravets

Также семья не могла пройти мимо зимних развлечений. 8-летние Ваня и Катя надели снаряжение и стали на лыжи. А счастливый сын Кравец уже продемонстрировал свои умения спускаться с горки и умело останавливаться по пути.

Елена Кравец с детьми в Буковеле / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми в Буковеле / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми в Буковеле / Фото: instagram.com/lennykravets

К слову, Кравец хоть и не показывала, наслаждалась ли зимним спортом, но уже поделилась своими впечатлениями. Звезда призналась, что на курорте чувствует себя очень счастливым ребёнком. В комментариях поклонники пожелали семье чудесного отдыха и впечатлений.

"Упала в снежное детство, как в сугробы", — написала ведущая.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская с мужем и 22-летней дочерью также приехала в Буковель. Артистка похвасталась своим отпуском в кругу семьи и друзей.