Елена Кравец показала своих родителей и рассказала о болезни мамы, которую она преодолела

Украинская ведущая Елена Кравец впервые за длительное время показала обоих родителей.

Елена рассказала, что ее мама и папа во время войны проживают в Кривом Роге. По словам ведущей, ее мама несколько лет назад перенесла инсульт и за ней ухаживает 86-летний папа. Поэтому Кравец планирует перевезти родных людей поближе к Киеву, где живет. И с этой просьбой знаменитость вышла на связь к фанатам. Кроме того, показала фото с улыбающимися родителями.

Елена Кравец с родителями / Фото: instagram.com/lennykravets

"Это фото сделано 27 мая 2019 года в день папиного юбилея в честь 80-летия. Видите, какой парень? А то! Сейчас ему 86 и он еще больше мой герой, ведь ухаживает за любовью всей его жизни, моей мамой, которая два года назад перенесла инсульт и теперь нуждается в заботе. Хочу перевезти их поближе к себе из Кривого Рога", - написала знаменитость.

В комментариях поклонники пожелали семье звезды как можно быстрее обрести новое жилье и обезопасить свою жизнь.

Напомним, недавно певица Джамала показала невиданное фото с семьей. Артистка поздравила маму с днем рождения и очаровала, как выглядела в юности.

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