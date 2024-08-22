Елена Кравец показалась с подросшими 8-летними двойняшками и заинтриговала их общим проектом

У знаменитости есть совместное шоу со старшей дочерью, а сейчас она готовит к премьере работу с младшими детьми.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец восхитила фото с заметно подросшими 8-летними двойняшками и заинтриговала их общим проектом.

В знаменитости есть подкаст со старшей дочерью Марией "Вдома поговоримо". Сейчас ведущая готовит проект с младшими детьми — Ваней и Катей, который получит название "Вдома почитаємо дітям". В частности, Елена Кравец будет представлять книги, которые любят в их семье. Артистка начнет с "Фантастических историй спокойной ночи" от Эрвина Мозера.

Елена Кравец с сыном / Фото: instagram.com/lennykravets

"Так случилось, что я родила себе кучу детей и теперь они все хотят свои проекты! Встречайте новую историю с младшими! "Вдома почитаємо дітям" — это те книги и произведения, которые мы читаем в семье и очень любят мои малыши, поэтому, надеюсь, они понравятся и вашим! Их можно слушать в машине, на ночь или за едой. Для удобства мы создали видео- и аудиовыпуски. "Фантастические истории спокойной ночи" Эрвина Мозера – одна из любимых книг моих двойняшек. С нее и начнем", - поделилась ведущая.

В общем, Елена Кравец готовит новый проект на YouTube. Знаменитость будет читать разные книги, которые потом можно будет переслушать. К слову, его смогут оценить не только дети, но и взрослые, ведь артистка будет представлять книги разных жанров.

Елена Кравец с младшей дочерью / Фото: instagram.com/lennykravets

"Вдома почитаємо" – это новый YouTube-проект, в котором я буду читать не только детям, но и нам, взрослым, ту литературу, которую читаю сама и которую считаю классной. Впоследствии можно будет слушать крутые произведения от лучших мастеров слова: художественные, нон-фикшн, легкие, короткие на ночь, иронические и глубокие, — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Елена Кравец рассказывала о воспитании младших детей. Артистка делилась, каких принципов придерживается.

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