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Елена Кравец показалась в стильной футболке за 900 грн без капли косметики на лице

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
250
Время на прочтение
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Елена Кравец показалась в стильной футболке за 900 грн без капли косметики на лице

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Артистка поделилась ярким селфи.

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец порадовала поклонников своим свежим солнечным фото.

На странице в Instagram звезда разместила селфи, сделанное в машине. На фото Кравец изображена без грамма косметики и смотрит уверенно в камеру. Таким образом, артистка продемонстрировала свою естественную красоту, а также хороший вкус в одежде.

На фотографии Кравец предстает в белоснежной футболке одного из украинских брендов, на которой изображены выдающиеся украинские женщины – Соломия Крушельницкая, Леся Украинка и Мария Заньковецкая. Кстати, такая футболка на сайте бренда стоит 900 грн.

"Мой "женский круг" сегодня", – коротко подписала фотографию Кравец.

Елена Кравец / © instagram.com/lennykravets
Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

В свою очередь подписчики страницы Кравец завалили ее комплиментами:

  • Вы очень красивая
  • Елена, как вам идет! Спасибо, что носите и любите украинское
  • Вы помолодели

Напомним, недавно Елена Кравец поделилась редким фото со своими двойняшками – 7-летними Екатериной и Иваном. Звездная мама очаровала поклонников трогательными кадрами с детьми.

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Дата публикации
Просмотры
250
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