Елена Кравец показалась в стильной футболке за 900 грн без капли косметики на лице

Артистка поделилась ярким селфи.
Украинская актриса и ведущая Елена Кравец порадовала поклонников своим свежим солнечным фото.
На странице в Instagram звезда разместила селфи, сделанное в машине. На фото Кравец изображена без грамма косметики и смотрит уверенно в камеру. Таким образом, артистка продемонстрировала свою естественную красоту, а также хороший вкус в одежде.
На фотографии Кравец предстает в белоснежной футболке одного из украинских брендов, на которой изображены выдающиеся украинские женщины – Соломия Крушельницкая, Леся Украинка и Мария Заньковецкая. Кстати, такая футболка на сайте бренда стоит 900 грн.
"Мой "женский круг" сегодня", – коротко подписала фотографию Кравец.
В свою очередь подписчики страницы Кравец завалили ее комплиментами:
- Вы очень красивая
- Елена, как вам идет! Спасибо, что носите и любите украинское
- Вы помолодели
Напомним, недавно Елена Кравец поделилась редким фото со своими двойняшками – 7-летними Екатериной и Иваном. Звездная мама очаровала поклонников трогательными кадрами с детьми.
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