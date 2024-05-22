Елена Кравец покрасила волосы 7-летнего сына в необычный цвет: "Помогала выбирать"

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец показала, как ее 7-летний сын сменил прическу.

Иван решил поэкспериментировать над образом и изменить цвет волос. Елена Кравец поддержала желание сына. В частности, актриса согласилась покрасить его волосы. Более того, мальчик выбрал необычный оттенок – розовый. Как отметила актриса, она помогала сыну в выборе цвета.

Также в своем Instagram Кравец уже опубликовала фото с Иваном, на котором продемонстрировала результат покраски. Похоже, мальчику очень нравится его новый образ, и звездная мама тоже оценила.

Елена Кравец с сыном / Фото: instagram.com/lennykravets

"Тот случай, когда мама еще цвет помогала выбирать", — поделилась Елена Кравец.

Отметим, Елена Кравец – многодетная мамочка. Знаменитость вместе со своим мужем воспитывает 21-летнюю дочь Марию и 7-летних близнецов – Екатерину и Ивана.

Напомним, тренер Анита Луценко недавно тоже решилась сменить прическу. Спортсменка избавилась от длинных волос и покрасила их.

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