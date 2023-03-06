Елена Кравец призналась, планирует ли вернуться в "Вечерний квартал": "Надеюсь, они не обижены"

Звезда "Вечернего квартала" Елена Кравец больше не радует зрителей своим присутствием на сцене, а все потому, что в декабре прошлого года актриса заявила, что хочет взять паузу.

Впрочем, после нескольких месяцев Елена переосмыслила многое и призналась, планирует ли вообще возвращаться к вечернему шоу.

"Просто ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать новое. У меня нет предела благодарности судьбе, Богу, каждому в "Квартале". Я благодарна за лучшие годы своей жизни. Ощущение определенного родства за все эти годы его уже не вырубишь топором "Это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь, что они не обижены на меня", — поделилась Кравец в "ЖВЛ".

Сейчас Елена успешно реализует себя в роли телеведущей и ведет авторский проект "Тихий вечер" на государственном телеканале "ДОМ". Среди гостей нового шоу — актрисы политики, звезды и военные.

Так, на днях в студию Кравец пришла снайперша Евгения Эмеральд и рассказала об отношениях с мужем и похудении во время беременности.

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