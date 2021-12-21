Елена Кравец призналась, почему предложила 15-летней дочери жить отдельно

Сейчас Маше уже 18 лет.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, почему предложила своей 15-летней дочери жить отдельно от родителей.

Как говорит звезда, они жили в частном доме. Впрочем, семье пришлось переехать в квартиру, где у девочки даже не было б собственной комнаты. Елена решила, что дочери будет лучше жить отдельно. Именно так ей будет удобнее общаться с друзьями, а также ходить в школу.

"Я подумала, что это вопросы логистики, вопросы общения с друзьями. А у нас родились два гнома (ред. – двойняшки), и я же не ей их родила, и она не обязана ухаживать за ними и помогать нам. Это были не ее заботы. Она не должна нам помогать", – призналась актриса в интервью с Машей Ефросининой.

Елена Кравец с дочерью / instagram.com/lennykravets

Впрочем, такое решение Елене далось сложно. Тем более, отец был против этого. Хотя актриса все же уговорила своего мужа, разрешить Маше жить отдельно.

"Папа крутил возле виска: "Я против". Над ней будут жить наши друзья, под ней живут ее подруги. Я знаю их маму. Там есть охрана", – рассказала звезда.

Поэтому Елене удалось уговорить мужа. После этого они предложили дочери, и она, конечно, согласилась. Кстати, Маша жила не одна, а с одноклассницей.

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