Елена Кравец призналась, предупредили ли ее, что начнется война, и как общается с Зеленским

Актриса надеялась, что все обойдется только разговорами.

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец давняя и близкая подруга президента Украины Владимира Зеленского.

Впрочем, даже она не знала, что Россия совершит полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Об этом она рассказала в комментарии "Звездному пути".

Более того, 23 февраля артистка вместе со старшей дочерью посетила допремьерный показ фильма. Кравец призналась, что ее никто не предупреждал о начале настоящей войны. Она верила, что все обойдется только разговорами:

"Соседи, если видели меня в лифте, говорят: "О, мы вас видим, значит, все будет хорошо". Я говорю: "Все будет хорошо". Я очень искренне верила, что это бряцалки оружием, что это все невозможно. Это невозможно. осознать, невозможно принять, невозможно допустить. Ну как? Да ну нет. Ну что угодно. Мы не знали. В самом деле не знали", — поделилась Елена.

Актриса призналась, что после допремьерного показа фильма очень устала, так что 23-го вечером крепко заснула. В 5 утра 24-го артистку разбудили взрывы:

"Я вернула дочь домой. Она проживает отдельно. И на следующий день у нее был день рожденья. Я приехала такая уставшая, что честно, завалилась спать. И в 5 утра меня подорвало с кровати от очень громкого взрыва. Ты в этот момент понимаешь, что это не салют. Ну, что это все, это оно. Дальше как в тумане. Паника, собирание вещей хаотично. Очень сосредоточенный муж. Он был очень сосредоточен. Говорил, что делать: одевай детей, выходим, ждите меня, возьми это. Окна закрой. Он был очень системный, я была разобрана. Потом мы заехали за дочерью. Такой день рождения у нее был", — сказала Кравец.

Елена Кравец с мужем и младшими детьми / instagram.com/lennykravets

Елена Кравец со старшей дочерью / jetsetter.ua

Также она рассказала, что поддерживает связь со своим другом, президентом Зеленским и очень им гордится, как президентом:

"Да, он для меня президент. Но он человек, очень близкий мне. Я, конечно, его поддерживала. Он очень коротко отвечает. Но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь ему присылать разные мемы. Немного юмора. Я не могу сказать, что я от него не ожидала такого духа. Потому что я его знаю. Я знаю, как он встречал какие-либо кризисы в жизни компании. Просто в жизни. Я его знаю. Иначе не могло быть. Я горжусь невероятно", — подчеркнула звезда.

Елена Кравец и Владимир Зеленский

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