Елена Кравец рассекретила, где находится с младшими детьми и почему старшая дочь вернулась в Украину

Утром Елена Кравец присоединилась к прямому эфиру программы "Сніданок з 1+1" и рассказала, где находится с младшими детьми.

Как поделилась Елена, с 6-летними двойняшками Катей и Иваном они сейчас в Болгарии. Вместе с ними там и мама мужа Елены Сергея. А вот старшая дочь Кравец, 19-летняя Мария приняла решение вернуться в Киев.

Елена Кравец со старшей дочерью / Фото: jetsetter.ua

"Она не могла больше здесь находиться, ее тянуло. И там она, мне кажется, сразу ожила. Мне очень удобно отсюда выезжать на наши благотворительные концерты, которые мы даем по Европе. Следующий будет 24 августа в Берлине, там тоже будет аукцион. Я туда-сюда езжу, а малыш пока здесь. Но я надеюсь, что мы осенью вернемся. Я уже не могу, так соскучилась, пол года кочевой жизни, очень хочу домой. И мне кажется уже надо", — отметила Елена.

Елена Кравец с мужем и младшими детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Напомним, что ранее Елена Кравец вспомнила свой последний кастинг с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, скончавшейся 19 июля. Кравец, не сдерживая слез, поделилась, как Руслана ее тогда ошеломила.

Читайте также: