Елена Кравец рассказала, чем занимается с семьей во время отключения света

Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец в новом выпуске авторского проекта "Тихий вечер с Еленой Кравец" поделилась, как вместе с семьей переживает отключение света.

Спецтемой нового выпуска стала работа энергетиков по возобновлению энергоснабжения, а одним из гостей студии – генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Обращаясь к зрителям, Елена отметила, что за два месяца масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры и связанных с ними отключений мы все сильно изменились.

Кравец рассказала, как переживает отключения света, что делает в это время, какую пользу в них нашла и чему они ее научили.

"Наши вечера, действительно, становятся все тише, потому что в 11 мы уже дома, пьем чай из термоса и наконец общаемся, не отвлекаясь на телефон. Дети наши начинают забывать слово "Play Station", а мультики они смотрят теперь столько, как когда-то мы — раз в неделю. Мы изменились. Уже никто не нервничает из-за того, что у соседей слишком громко звучит музыка, потому что если играет, значит свет есть. И теперь даже чат подъезда больше не бесит, потому что в нем наконец-то появился смысл: "Дали свет!" — получаешь это сообщение и вылетаешь домой из другой части города, чтобы схватить это счастье за хвост", — пошутила Елена.

Елена Кравец

Артистка отметила, что веерные отключения научили нас не откладывать дела на потом, быть быстрыми и собранными и успевать за короткое время сделать кучу дел.

"Теперь мы за три часа успеваем все: помыть голову, убрать дома, зарядить телефон, приготовить еду. Даже склеить из картона большую рыбу детям на праздник в школе, если нужно. Да, это всем знакомо. У меня такая же история. Вообще, есть ощущение, что пространство дало нам время на то, на что обычно его не хватало, чтобы мы наконец-то замедлились немного, услышали своих детей, услышали себя... И знаете, я горжусь тем, что мы такие, что мы умеем сейчас и бежать, и останавливаться, чтобы подзарядиться и бежать дальше давать свет, потому что свет внутри нас не отключили", — сказала ведущая.

Елена Кравец с мужем и детьми / Фото: instagram.com/lennykravets

Звезда убеждена, что во всем можно найти позитивную сторону, которая поможет украинцам справиться и с этой историей. "Это еще одно испытание на стойкость и человечность для нас всех. Конечно, можно раздражаться, можно завидовать соседским домам со светом, а можно радоваться тому, что блекаут все же не полный и что твой дом следующий в очереди на включение", — убеждена Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец поделилась эмоциональной историей, как с маленькими двойняшками застряла в лифте.

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